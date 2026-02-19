В Рязанской области утвердили единый стандарт для мусорных площадок

В Рязанской области решили навести порядок в экологической сфере, но не через строгие запреты, а через единый стандарт. Местный МинТЭК и ЖКХ разработал типовую концепцию контейнерной площадки для раздельного сбора отходов и разослал ее по муниципалитетам в качестве обязательного к исполнению ориентира. Иными словами, чиновники наконец-то объяснили главам районов, как именно должны выглядеть современные места для складирования мусора, чтобы они не портили вид города и были удобны для жителей. Об этом сообщает издание 7info.

Это стало необходимо из-за того, что движение в сторону осознанного потребления в регионе уже давно перестало быть модным трендом и превратилось в рутинную работу. На сегодняшний день в области функционирует 432 специализированные площадки, где можно выбрасывать отходы выборочно. Только за прошлый год для этих нужд закупили 134 контейнера. Параллельно власти стимулировали и бизнес: открылись три новых экопункта, а предприниматели организовали 178 точек приема опасных батареек, макулатуры и пластиковых крышек. Получается, что инфраструктура росла хаотично, но активно, и теперь ее нужно унифицировать.

В ведомстве подчеркивают, что останавливаться на достигнутом не собираются. Уже в 2026 году работа по созданию комфортной среды для сортировки мусора выйдет на новый виток. Муниципалитеты смогут претендовать на субсидии из областного бюджета, чтобы обустравать площадки по новому образцу. Для жителей это значит только одно: контейнеры для пластика, стекла и бумаги станут появляться во дворах не точечно, а массово и по единому дизайн-коду. Главное, чтобы за красивыми баками последовало и изменение привычек самих рязанцев, ведь техника — лишь половина успеха.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за месяц нарушителей парковки у контейнерных площадок оштрафовали на 875 тыс. рублей.