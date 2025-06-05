В Рязанской области заменят и проложат свыше 60 км водопроводных труб до конца года
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В Рязанской области в этом году планируется заменить и проложить более 60 километров труб холодного водоснабжения. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.
По его словам, это в три раза больше прошлогодних показателей. Проекты в сфере ЖКХ будут реализованы во всех муниципалитетах.
Напомним, что в прошлом году в регионе в рамках реализации проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и парка коммунальной техники» было построено и реконструировано 22 объекта водоснабжения, заменено и проложено почти 21 километр труб.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт теплотрасс в Наро-Фоминске запланирован на 2025 год.