В Рязанской области заменят и проложат свыше 60 км водопроводных труб до конца года

В Рязанской области в этом году планируется заменить и проложить более 60 километров труб холодного водоснабжения. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.

По его словам, это в три раза больше прошлогодних показателей. Проекты в сфере ЖКХ будут реализованы во всех муниципалитетах.

Напомним, что в прошлом году в регионе в рамках реализации проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и парка коммунальной техники» было построено и реконструировано 22 объекта водоснабжения, заменено и проложено почти 21 километр труб.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт теплотрасс в Наро-Фоминске запланирован на 2025 год.