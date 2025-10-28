В России меняют систему тарифов на электроэнергию: население будет платить больше

Власти России инициировали структурное преобразование электроэнергетики, ключевой идеей которого становится поэтапный отказ от системы перекрестного субсидирования. На сегодняшний день промышленные предприятия компенсируют разницу в тарифах для населения, объем которой достиг 340 млрд рублей, и правительство ставит задачу сократить эту нагрузку на бизнес вдвое к началу следующего десятилетия. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Основные изменения коснутся принципа установления социальной нормы потребления. Льготный лимит электроэнергии, составляющий сейчас от 50 до 190 кВт·ч на человека, планируется сократить на 20–40%, а все сверхнормативное потребление будет тарифицироваться по значительно повышенным ставкам. Дополнительно вводится дифференциация по климатическим зонам и сезонности, что законодательно закрепит более высокие зимние тарифы.

Непосредственным последствием для граждан станет существенный рост счетов за электричество. Наиболее уязвимыми окажутся владельцы домов с электроотоплением, многодетные семьи и жители регионов с экстремальными температурами, где невозможно обойтись без кондиционеров или обогревателей. Например, семья в частном доме зимой может столкнуться с увеличением платежей на пять-шесть тысяч рублей ежемесячно. Социальные сети уже заполняются критическими отзывами, где пользователи отмечают, что заявленная норма покрывает лишь базовые нужды — работу холодильника и минимальное использование чайника.

Таким образом, реформа, направленная на устранение структурного дисбаланса в энергоотрасли, ляжет дополнительным финансовым бременем на домохозяйства. Властям предстоит не только реализовать экономически обоснованные изменения, но и найти компенсационные механизмы для наименее защищенных категорий населения, чтобы избежать социального напряжения.

