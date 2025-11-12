В России предложили отменить начисление коммунальных платежей за пустующие квартиры

Депутаты из Нижегородской области выступили с законодательной инициативой, которая может освободить наследников от обязанности оплачивать коммунальные услуги за пустующие квартиры. Законопроект, внесенный в Госдуму, призван исправить ситуацию, которую авторы называют несправедливой.

По действующим нормам Жилищного кодекса, даже если жилье пустует после кончины собственника, начисление платежей за ЖКУ не прекращается. Наследники обязаны погашать эти долги, хотя фактически ресурсами никто не пользуется. Как отмечают инициаторы поправок, это провоцирует рост жалоб от граждан и создает необоснованную финансовую нагрузку.

Однако в парламенте инициативу уже встретили с критикой. По мнению первого зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, нововведение нарушает базовые принципы формирования коммунальных платежей. Он подчеркнул, что часть взносов, например, на капитальный ремонт и содержание общедомового имущества, не зависит от факта проживания в конкретной квартире.

Чиновник также напомнил о существующих законных способах снизить платежи: установка счетчиков с передачей нулевых показаний и последующий перерасчет после официального вступления в права наследства через управляющую компанию или МФЦ.

