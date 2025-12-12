В Ростове-на-Дону не могут починить трубу из-за проблем с ее постановкой на учет

Десятки жителей многоквартирного дома в Ростове-на-Дону вынуждены мириться с хроническими перебоями в водоснабжении. Причина бытового коллапса, как выяснилось, носит не технический, а бюрократический характер. О проблеме сообщили в Telegram-каналах.

По данным издания, виной всему — участок водопроводных сетей, который официально не имеет владельца. Речь идет о трубе, проходящей от Инженерной улицы до дома №4 8 на Тракторной улице. Этот инфраструктурный объект до сих пор не поставлен на баланс какой-либо обслуживающей организации, что создает правовой вакуум.

Из-за «бесхозного» статуса критически важного участка его невозможно капитально отремонтировать. Труба постоянно выходит из строя, аварии случаются регулярно, однако коммунальные службы способны лишь на временные «латочные» repairs, не решающие проблему кардинально. Жильцы дома оказались в ситуации, когда процесс постановки трубы на учет затягивается, а вместе с ним затягивается и их жизнь в условиях перманентного коммунального кризиса.

