Жители замерзающей деревни в Челябинской области обратились к губернатору из-за отключений света

Жители деревни Ключи в Сосновском районе Челябинской области оказались в чрезвычайной ситуации. На фоне сильных морозов в населенном пункте уже неделю наблюдаются перебои с электроснабжением, из-за чего в домах температура не поднимается выше +10...+12 градусов. Отчаявшись, местные жители записали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру, в прокуратуру, Следственный комитет и руководство компании «Россети Урал», сообщил портал 74.RU .

В своем обращении жители заявили, что ситуация критическая, а все работы энергетиков — лишь временные полумеры.

«Мы, жители деревни Ключи, оказались в критически сложной ситуации. В наших домах уже неделю нет стабильного электричества. Все работы, которые проводит "Россети Урал" и выкладывает отчеты, это просто перераспределение нагрузки — отключают днем свет у одних, ночью дают другим... Наши дети учат уроки под свечкой, спят под одеялом... Нам не нужны временные решения, нам нужна модернизация сети, потому что сегодня они все сделают, завтра опять все сломается», — говорят они.

Проблемы с электричеством начались с приходом первых морозов и, по словам жителей, не прекратились даже после установки нового оборудования.

В пресс-службе «Россети Урал» подтвердили факт отключений 11 декабря, но объяснили их иначе. По версии компании, перебои связаны с превышением жителями заявленной мощности потребления.

«После проведения работ по увеличению мощности энергооборудования специалисты в течение дня фиксировали точечные заявки об отсутствии электроснабжения жителей деревни Ключи из-за превышения заявленной потребителями мощности. У домохозяйств, чья фактическая потребляемая мощность превышает изначально заявленную энергокомпании, срабатывали ограничения на приборах учета», — пояснили в пресс-службе.

По данным компании, без света частично оставались дома на семи улицах. В «Россетях Урал» заверили, что возможны кратковременные ограничения для устранения аварийных ситуаций, а энергетики и власти держат вопрос на контроле, особенно в контексте планируемой газификации деревни.

Однако для жителей, вынужденных обогревать дома и учиться при свечах в лютый холод, эти объяснения выглядят неубедительными. Их обращение стало отчаянной попыткой достучаться до власти и добиться не временных «костылей», а капитальной модернизации изношенных сетей.

Ранее сообщалось, что жители деревни вынуждены покидать дома из-за отключения электричества в мороз.