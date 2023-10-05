В подмосковном Серпухове строят жилье для переселенцев из аварийных домов

В Пущине (городской округ Серпухов) продолжается строительство домов для переселенцев из аварийного жилья.

Как сообщила пресс служба регионального министерства стройкомплекса, завершены монолитные работы. Строители приступили к кровле, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей. Полным ходом идет работа и внутри помещений.

Новостройки возводятся в микрорайоне «Д». Это будут два многоквартирных дома из 4-х и 7-ми этажей. В комфортабельные квартиры переедут 193 семьи из числа тех, кто сейчас проживают в аварийных домах.

Завершить строительство запланировано до конца 2023 года.

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