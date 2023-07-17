В Звездном городке идет активное благоустройство

В ЗАТО Звездный городок приводится в порядок территория. В настоящее время идут работы вокруг Первого озера, сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На первых стадиях обновления легендарного городка космонавтов внимание ремонтников было сосредоточено на центральных улицах и скверах. Здесь, к радости взрослых и детей, появились спортивные сектора, зона отдыха у Леонежского озера.

Теперь подошла очередь взяться за территорию у Первого озера. По просьбам жителей будут сделаны прогулочные дорожки, место для автопарковки, проведено хорошее освещение. Само озеро очистят от ила.

В региональном Министерстве благоустройства отметили, что работы рассчитывают закончить в сентябре.

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