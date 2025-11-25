Власти Мордовии отреагировали на коллективную жалобу жителей микрорайона Восточный

Массовое обращение жителей микрорайона Восточный в Саранске с жалобами на неудовлетворительное состояние домов получило резонанс на высшем уровне республиканской власти. Коллективное письмо с перечнем серьезных нарушений в сфере ЖКХ было направлено руководству региона и города.

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Мордовии, в обращениях граждан зафиксирован целый комплекс критических проблем. Жильцы указывают на постоянные протечки кровли, системные сбои в работе вентиляции и дымоудаления, регулярные нарушения в функционировании канализационной системы. Кроме того, в квартирах образуется плесень, а стены промерзают зимой.

Реакция властей последовала незамедлительно. Как подчеркнули в ведомстве, премьер-министр республики охарактеризовал ситуацию как недопустимую и требующую срочного вмешательства.

Исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ в ходе личной встречи с жильцами заверил, что все поручения будут выполнены в установленные сроки согласно поэтапному плану работ. На данный момент профильные специалисты уже приступили к оценке объемов предстоящего ремонта для устранения всех выявленных дефектов.

Ранее сообщалось, что жильцы дома на Красного Урала в Челябинске требуют от УК решить проблему с тараканами.