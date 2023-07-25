Восемь деревень Можайского округа газифицируют до конца следующего года

Еще восемь деревень газифицируют в следующем году в Можайском городском округе в рамках президентской программы «Социальная газификация». Всего от жителей деревней поступило свыше 300 заявок на подведение газа к домам.

Отмечается, что строительно-монтажные работы по газификации будут проводиться с 15 июля 2024 года. И до середины сентября планируется завершить все работы. По плану газифицируют деревни Утицы, Артемки, Фомкино, Криушино, Семеновское, Шевардино, Бородино и Горки.

Указанные населенные пункты находятся в границах культурного наследия федерального значения «Бородинское поле и памятники на нем», что создает трудности при процедуре подключения газа в домах.

Ранее стало известно, что десять тысяч домов соцгазифицировали в Подмосковье с начала года.