«Возбудят уголовное дело»: эксперт призвал россиян не сбивать сосульки самостоятельно

Пришла зима, а с ней и все ее прелести вроде снежных заносов и гололеда. Но в соцсетях все чаще появляются и жалобы на сосульки — ледяные наросты на крышах домов и козырьках подъездов пугают людей.

Перестараться или недоделать

В Санкт-Петербурге коммунальщики убирали снег и сосульки с крыш, а в итоге повредили водосточную трубу. Жители пожаловались на ситуацию, но трубу примотали на проволоку. Недовольные петербуржцы написали об этом в соцсетях.

Но чаще всего народ жалуется все же на то, что сосульки висят, и с ними ничего не делают. Аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук отметил, что из-за температурных качелей в регионах Центральной России сосулек стало очень много.

«Коммунальщики заняты уборкой снега, поэтому до сосулек очередь доходит не сразу. Однако сейчас приходят морозы, значит активного таяния — главной причины падения сосулек — в ближайшие дни не будет», — успокоил Склянчук.

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Уголовная ответственность

По закону в многоквартирных домах сосульки на крыше и козырьке подъезда — это ответственность УК, а если они образуются у вас на балконе — то ваша. Однако самим предпринимать действий по их ликвидации лучше не надо.

«Если в результате уборки сосулька упадет кому-нибудь на голову, то против человека возбудят уголовное дело за причинение вреда здоровью по неосторожности. Лучше обратиться в свою УК или вызвать специалистов, рекламу о которых можно найти на сайтах с объявлениями», — отметил эксперт по ЖКХ в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В зависимости от сложности, работы могут проводиться с альпинистским снаряжением, либо непосредственно с балкона, продолжил Склянчук. В любом случае территория падения льда должна быть огорожена.

Ранее жителям Подмосковья предложили скидку на оплату ЖКУ до Нового года.