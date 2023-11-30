Жителям Подмосковья предложили скидку на оплату ЖКУ до Нового года
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МосОблЕИРЦ предложил абонентам в Подмосковье скидку на оплату коммунальных счетов.
Скидка будет действовать, если оплатить услуги ЖКХ в личном кабинете на сайте или в приложении расчетного центра через Систему быстрых платежей до 31 декабря 2023 года, сообщили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Уточняется, что в момент оплаты указанным способом сумма платежа уменьшится на один процент. Узнать подробности акции можно по ссылке.
Декабрьские квитанции МосОблЕИРЦ традиционно выпустит досрочно — до 25 декабря.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово.