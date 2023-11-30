Жителям Подмосковья предложили скидку на оплату ЖКУ до Нового года

Скидка будет действовать, если оплатить услуги ЖКХ в личном кабинете на сайте или в приложении расчетного центра через Систему быстрых платежей до 31 декабря 2023 года, сообщили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Уточняется, что в момент оплаты указанным способом сумма платежа уменьшится на один процент. Узнать подробности акции можно по ссылке.

Декабрьские квитанции МосОблЕИРЦ традиционно выпустит досрочно — до 25 декабря.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово.