В России готовится законодательное продление работы временных мусорных полигонов, которые должны были быть ликвидированы еще к 2023 году. Законопроект, принятый в первом чтении 19 ноября, предлагает продлить их существование до 2029 года, что вызвало резкую критику со стороны оппозиционных сил. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Раскрывая суть проблемы, депутат Сергей Миронов заявил, что это решение доказывает полный провал мусорной реформы. Вместо создания современной инфраструктуры переработки сформировалась система региональных операторов-посредников, которые не справились с ключевой задачей — заменой свалок современными комплексами. Результатом стало увеличение доли переработки лишь с 7% до 12% вместо обещанных 25%, при этом общая площадь свалок в стране достигла 4 миллионов гектаров.

Последствием бесконечного продления «временного» статуса полигонов стало усугубление экологической ситуации. Миллионы тонн отходов продолжают отравлять окружающую среду, а граждане вынуждены платить растущие тарифы за некачественные услуги, при этом 280 млрд рублей, полученные региональными операторами в прошлом году, остаются не проконтролированными.

Итогом шестилетнего существования реформы стало формирование порочной системы, где временные свалки становятся постоянными, а обещанная «золотая жила» переработки отходов превратилась в горы гниющего мусора. Как подчеркивают критики, вместо решения проблемы законопроект лишь закрепляет существующее катастрофическое положение дел в отрасли.

