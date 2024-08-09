Второй этап проверки готовности военных городков к отопительному сезону провели в Подмосковье

Аварийно-восстановительная служба Подмосковья проводит второй этап проверки готовности военных городков региона к предстоящему отопительному сезону, проверки затронули городские округа Щелково, и Истра. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Подготовка военных городков к зиме является приоритетной задачей. В ходе второго этапа проверок мы уделяем особое внимание состоянию энергетических объектов, канализационно-насосных станций, очистных сооружений, жилого фонда и придомовой территории. Мы уже видим значительные улучшения, но работа продолжается», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В рамках работ специалисты оценили качество устранения недостатков, выявленных в ходе первого этапа, проверили готовность аварийно-ремонтных бригад к оперативному реагированию в отопительный сезон. В результате было установлено, что военный городок в Щелково готов к зиме на 90%, в Истре — на 65%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.