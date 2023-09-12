Выяснилось, когда в Москве и Подмосковье включат отопление

Когда включат отопление — вопрос, ежегодно волнующий граждан с наступлением осени. Какую погоду прогнозируют специалисты и когда, по их оценкам, появится необходимость в обогреве помещений? Узнайте в нашем материале.

Лето еще не кончилось

По мнению синоптиков, ближайшая неделя в Москве и Подмосковье будет теплой. Наступление календарной осени пока не говорит о том, что летняя погода покидает Московскую область. Напротив, лето еще не закончилось.

Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов. Как заявляют метеорологи, это даже выше климатической нормы, которую обычно фиксируют в сентябре. Осадков не ожидается — небо будет облачным с более или менее явными прояснениями. Изредка возможен слабый ветер.

Фото: [ Артем Геодакян/ТАСС ]

Когда похолодает

Специалисты отмечают, что обогрев помещений начинают при определенных погодных условиях. Обычно отопление включают, когда температура воздуха стабильно держится ниже восьми градусов по Цельсию.

По мнению экспертов, такое похолодание следует ждать не раньше октября. Однако обогрев детских садов, школ и многоквартирных домов может начаться и раньше, если появится точный прогноз на похолодание.

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