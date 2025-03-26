Заместитель главы Подольска проверил качество работы коммунальных служб в Кузнечиках

Заместитель главы Подольска Александр Мамлай проверил качество работы коммунальных служб в микрорайоне Кузнечики. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Так, Мамлай проверил, как коммунальные службы наводят порядок во дворах и на общественных территориях.

Замглавы поручил активизировать работу по уборке смета с прибордюрной части, обратил внимание на состояние тротуара у дома №7 по улице Генерала Смирнова и дал поручение привести в порядок рекламные вывески на фасадах домов.

Помимо этого, Мамлай осмотрел детскую и спортивную площадки, проверил содержание подъездов и отметил важность своевременного вывоза мусора на территории микрорайона. Все выявленные замечания уже взяли в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах работ по уборке территорий округов после зимы.