Застройщикам Подмосковья напомнили о необходимости содержать в исправном состоянии мойки для колес
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор напомнил подмосковным застройщикам о необходимости содержать мойки для колес в исправном техническом состоянии, особенно в преддверии осени, когда на дорогах появляется слякоть.
Мойка с оборотным водоснабжением для автотранспорта до наступления холодов должна быть в рабочем состоянии на каждой строительной площадке региона, подчеркнули в пресс-службе Главгосстройнадзора.
В ведомстве отметили, что содержание транспорта в чистоте предотвращает вынос грязи на дороги Подмосковья и уменьшает износ автомобильной техники. За отсутствие пункта мойки колес или его неисправность предусмотрены штрафы.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил обновленную подстанцию «Пахра» в Домодедово.