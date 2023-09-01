Застройщикам Подмосковья напомнили о необходимости содержать в исправном состоянии мойки для колес

Главгосстройнадзор напомнил подмосковным застройщикам о необходимости содержать мойки для колес в исправном техническом состоянии, особенно в преддверии осени, когда на дорогах появляется слякоть.

Мойка с оборотным водоснабжением для автотранспорта до наступления холодов должна быть в рабочем состоянии на каждой строительной площадке региона, подчеркнули в пресс-службе Главгосстройнадзора.

В ведомстве отметили, что содержание транспорта в чистоте предотвращает вынос грязи на дороги Подмосковья и уменьшает износ автомобильной техники. За отсутствие пункта мойки колес или его неисправность предусмотрены штрафы.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил обновленную подстанцию «Пахра» в Домодедово.