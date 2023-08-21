Жилищные инспекторы Подмосковья помогли решить свыше 4,8 тысячи коммунальных проблем за неделю

Сотрудники Госжилинспекции за неделю обработали в ЦУР 7,2 тысячи обращений от жителей Подмосковья. Свыше 4,8 тысячи заявок перешли в категорию закрытых, сообщила глава ГЖИ Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба надзорного ведомства.

Она отметила, что заявок стало меньше в большинстве городских округов региона. Наибольшие темпы снижения продемонстрировали Лосино-Петровский, Бронницы, Истра, Павловский Посад и Балашиха. Из Черноголовки, Восхода и Звездного городка не поступало сигналов.

В тридцати муниципалитетах, в том числе в Долгопрудном, Егорьевске и Кашире, стало меньше жалоб на уборку подъездов. Жители семи округов не жаловались на грязь в местах общего пользования. В восемнадцати городских округах стало меньше заявок относительно неисправностей лифтового оборудования. В двадцати муниципальных образованиях снизилось число обращений относительно восстановления освещения подъездов. Из десяти городских округов не поступало сигналов о темных местах общего пользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе реконструкции очистных сооружений в регионе.