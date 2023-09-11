Жилищные инспекторы Подмосковья помогли решить свыше 5,2 тысячи коммунальных проблем за неделю

Сотрудники подмосковной Госжилинспекции за неделю обработали в ЦУР 8,1 тысячи обращений от жителей региона. Свыше 5,2 тысячи заявок перешли в категорию закрытых. Остальные будут выполнены в ближайшее время, сообщила глава надзорного-ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

Так, за неделю число заявок уменьшилось в двадцати городских округах. Наивысшие темпы снижения зафиксировали в Лосино-Петровском, Дубне и Электростали. Ни одного сигнала не поступило из Восхода.

В шестнадцати городских округах, в том числе в Наро-Фоминске, Ступино и Клину, стало меньше жалоб на уборку подъездов. В девятнадцати муниципалитетах снизилось число обращений относительно восстановления освещения. Еще в девятнадцати муниципалитетах стало меньше заявок по поводу неисправностей лифтового оборудования. Из десяти округов не поступало жалоб на неработающие подъемники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области проведут масштабный ремонт систем теплоснабжения.