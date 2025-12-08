Жильцы общежития в городе Орловской области жалуются на отсутствие тепла несколько дней

Жильцы общежития на улице Свердлова, 46, в Ливнах Орловской области оказались в критической ситуации — в их доме уже более двух суток нет тепла. В здании, где проживают в том числе многодетные семьи, установилась низкая температура. Люди вынуждены терпеть холод, не зная, когда проблема будет решена, сообщил портал.

«Двое суток уже сидим без отопления. Издевательство просто над людьми», — делятся отчаянием жильцы в соцсетях.

По информации администрации города Ливны, управляющая организация ОАО «Жилсервис» проводит работы по поиску и устранению причины аварии. Однако конкретных сроков восстановления подачи тепла в муниципальном общежитии пока не называется. Обитатели дома продолжают ждать, надеясь, что теплоснабжение будет возобновлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что директора скандальной челябинской УК уволили на полгода после 3000 жалоб.