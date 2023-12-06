Жители Химок сообщили о прорыве теплотрассы

В подмосковных Химках прорвало трубу с кипятком. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, публикуя соответствующие кадры.

По словам жителей города, прорыв теплотрассы случился на улице Зеленая. На видеозаписях, опубликованных в Сети, видно, как кипяток льется из трубы. Автомобилисты рассказали, что некоторые дороги во дворах подтоплены горячей водой.

Других подробностей аварии не сообщается. Официальных комментариев по данному поводу пока не было.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае шестнадцать тысяч человек остались без воды из-за аварии на теплотрассе.