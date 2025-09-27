Жители Новых Химок обратились к администрации с инициативой улучшения подъезда

Во время встречи местные жители обратились к секретарю местного отделения партии «Единая Россия» и главе округа Елене Земляковой с предложением включить их подъезд в губернаторскую программу «Мой подъезд». В ответ на обращение Землякова поручила взять вопрос под контроль. В тот же день на место прибыли представители администрации и управляющей компании. Член местного политсовета партии «Единая Россия» Алина Шалимова организовала встречу с жителями, где также присутствовали заместитель главы администрации по ЖКХ Александр Сорокин и директор ООО «Жилищник г.о. Химки» Илья Малкин.

Совместно с жителями они провели детальный осмотр подъезда и составили дефектологическую карту, в которой указаны все необходимые работы. Этот документ станет основой для последующего планирования ремонта и ускорит процесс принятия решений. Шалимова отметила, что создание комфортной и безопасной среды для жителей Химок — это главная задача их работы. Она подчеркнула, как важно вовлекать жильцов в процесс улучшения их окружения и оперативно решать их проблемы. Регулярные выездные администрации в Химках позволяют жителям предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, а также получать квалифицированные ответы на свои вопросы.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается постепенная подача отопления. Школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты уже подключили к тепловым пунктам. В жилых домах отопление планируют запустить 29 сентября, работу объектов теплоснабжения контролирует глава округа Елена Землякова.