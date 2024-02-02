Жители Подмосковья могут пройти бесплатное обучение по востребованным специальностям сферы ЖКХ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области проведет бесплатные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по самым востребованным специальностям в сфере ЖКХ.

Занятия стартуют 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки пройдут по специальностям: слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ, машинист насосных установок.

Подать заявку на обучение можно несколькими способами: на сайте Учебно-курсового комбината ЖКХ, на сайте областного МинЖКХ и по телефонам 8-916-979-65-61 и 8-495-529-74-77.

Фото: [ пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства МО ]

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным законодательные решения в сфере ЖКХ.