Жители Подмосковья сэкономили четверть миллиарда рублей на оплате ЖКУ

Жители региона за пять месяцев текущего года смогли сэкономить более 225 миллионов рублей на оплате коммунальных услуг в рамках акции МосОблЕИРЦ «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг через СБП!».

Как напомнили в областном Министерстве ЖКХ, в рамках акции можно сократить размер ежемесячного платежа, если вносить оплату за ЖКУ в личном кабинете МосОблЕИРЦ, используя Систему быстрых платежей.

Акция проводится до конца этого года. Здесь можно ознакомиться с подробной информацией об условиях участия.

Ранее сообщалось, что глава региона Андрей Воробьев запустил обновленную котельную в поселке Майдарово под Солнечногорском.