Жителям Подмосковья напомнили о сроках передачи показаний счетчиков

Как отметили в МосОблЕИРЦ, показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа, а сроки передачи показаний счетчиков тепла и воды зависят от условий, прописанных в договорах с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

Передать показания можно на сайте или в мобильном приложении Московского областного единого информационно-расчетного центра, в офисах МосОблЕИРЦ, а также по телефону 8-499-444-01-00.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили законодательные решения в сфере ЖКХ во время рабочей встречи.