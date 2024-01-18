Жителям Подмосковья напомнили о возможности сдать новогоднюю елку на переработку

Новогодние деревья и их ветви нельзя выбрасывать в мусоропровод или выносить на обычную контейнерную площадку, напомнили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. За такие действия предусмотрен штраф.

В ведомстве подчеркнули, что до середины февраля ели и другие новогодние деревья можно сдать на переработку в рамках акции областного МинЖКХ «Подари вторую жизнь своей елке».

Так, в зоне обслуживания регионального оператора МСК-НТ в трех округах — Подольске, Серпухове и Чехове — организовали шестнадцать мест сбора новогодних деревьев. Они расположены в пунктах «Мегабак» или рядом с контейнерными площадками. Полный список адресов приема доступен по ссылке.

В ведомстве отметили, что из елок сделают древесный уголь и щепу. Ее используют для отсыпки в парках и питомниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации в Подмосковье программы по очистке водоемов «100 прудов и озер».