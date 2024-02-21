Жителям Подмосковья рассказали о графике работы офисов МосОблЕИРЦ в праздничные дни

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали о графике работы офисов МосОблЕИРЦ в праздничные дни.

Так, в четверг, 22 февраля, клиентские офисы расчетного центра закроются на час раньше обычного, в пятницу, 23 февраля, в День защитника Отечества — выходной.

С субботы, 24 февраля, офисы МосОблЕИРЦ будут работать в привычном режиме, уточнили в ведомстве.

Жителям региона напомнили, что оплатить коммунальные услуги можно также в личном кабинете на сайте расчетного центра или в приложении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Истру подчеркнул, что модернизация электросетей является очень важной задачей.