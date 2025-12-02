Жителям Рязанской области напомнили о субсидии на коммуналку

В Рязанской области напомнили о важной мере поддержки, которая может существенно облегчить семейный бюджет. Речь идет о субсидии на оплату коммунальных услуг, которая доступна многим, но не все знают, как ее получить. Об этом сообщает издание 7info.

Суть помощи проста: если ежемесячные траты на квартплату и коммуналку съедают более 18% от общего дохода семьи или одинокого человека, государство готово компенсировать часть этих расходов. Это не разовая выплата, а длительная программа поддержки для тех, чьи доходы не поспевают за растущими счетами.

Оформить такое заявление стало максимально удобно. Обратиться можно тремя способами: классическим — через отдел социальной защиты, современным — через ближайший МФЦ или не выходя из дома — через портал «Госуслуги». Если решение будет положительным, субсидию назначат сразу на полгода, а в дальнейшем она будет автоматически продлеваться, избавляя людей от постоянной бумажной волокиты.

Большинство необходимых справок ведомства запрашивают сами в рамках межведомственного взаимодействия. Однако некоторые документы, отражающие специфические виды доходов, заявителю придется собрать самостоятельно. К ним относятся, например, справка о размере стипендии, данные о доходах самозанятого гражданина или сведения о денежном довольствии военнослужащего.

В итоге эта система представляет собой продуманный механизм адресной помощи. Она не требует постоянного подтверждения и переоформления, действуя в полуавтоматическом режиме, что снижает бюрократическую нагрузку на людей. Главное — знать о своем праве и вовремя подать заявление, выбрав самый удобный способ. Для многих рязанских семей это может стать тем самым подспорьем, которое поможет снять финансовое напряжение и перераспределить средства на более важные нужды.

Ранее сообщалось, что свыше 110 тыс. жителей Рязанской области получают компенсацию за ЖКУ.