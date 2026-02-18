По данным издания The Mirror , 30-летняя Кортни Эчард из Лос-Анджелеса пережила одну из самых редких операций в мире — ампутацию ноги вместе с частью таза. Необходимость в этом появилась из-за рака кости.

Проблемы начались в декабре 2021 года: женщина почувствовала боль в левой ноге и заметила, что потеряла гибкость. На первом приеме врачи рекомендовали физиотерапию и разогревающие гели. Пациентке, страдавшей от болей в ноге, также советовали растягивать мышцы.

Однако позже специалисты обнаружили серьезное ухудшение состояния, после обследования выявили остеосаркому — агрессивный рак кости.

«Нет слов, чтобы объяснить, как я была напугана», — призналась Кортни.

Она рассчитывала пройти химиотерапию и вернуться к обычной жизни, даже не допуская мысли об ампутации. Но после курса лечения врачи сообщили, что спасти конечность невозможно.

В январе 2024 года ей провели гемипельвэктомию — крайне тяжелую операцию по удалению половины таза. Женщина признается, что адаптация к новой жизни оказалась крайне тяжелой.

«Каждый аспект моей жизни изменился — буквально каждый», — отметила женщина.

Сейчас она живет с родителями, испытывает хронические боли и постепенно учится жить заново.

«Вы достойны отстаивать свои интересы — не бойтесь менять врача и требовать дополнительного обследования», — заявила она.

Эчард призывает других внимательнее относиться к своему здоровью и добиваться тщательной диагностики.

