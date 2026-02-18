«Пусть умирают»: пьяный живодер выбросил котят в реку и остался безнаказанным

В Великобритании 59-летний Эндрю Шепард избежал тюремного заключения после того, как в состоянии сильного алкогольного опьянения бросил трех котят своей дочери в реку Темзу, сообщает Daily Mail .

Инцидент произошел на мосту Туикенем в ноябре прошлого года, когда семья приютила питомцев по кличке Ривер, Лаки и Хэппи.

По данным суда, мужчина вытряхнул котят из коробки в воду и кричал: «пусть умирают» и «я хочу, чтобы они умерли». Очевидец сообщил о произошедшем полиции, после чего животных удалось спасти. У котят диагностировали шок и опасное снижение температуры тела.

Шепард признал вину по трем эпизодам жестокого обращения с животными, заявив, что не знает, что на него нашло. По его словам, в тот момент он был сильно пьян.

«Я чувствую себя виновным за то, что сделал… алкоголь лишил меня контроля», — сказал он в суде.

Судья отметила, что преступление было достаточно серьезным для реального срока, однако приговорила мужчину к 17 неделям тюрьмы условно с испытательным сроком 18 месяцев и обязательной программой реабилитации.

