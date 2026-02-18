Гена уже не тот: истерзанное тело женщины извлекли из пасти огромного крокодила

В Индонезии 36-летняя местная жительница стала жертвой нападения гигантского крокодила, когда собирала моллюсков в реке в провинции Ачех. Хищник длиной около шести метров напал на женщину, когда она отдалилась от друзей и зашла глубже в воду. Об этом пишет Daily Star .

Очевидцы подняли тревогу, когда женщина перестала отвечать на их крики. Позже у реки собрались жители, и крокодил всплыл на поверхность, держа в пасти тело погибшей. Поиски продолжались до следующего дня, после чего крокодила застрелили примерно в километре от места нападения. Тело женщины нашли в «ужасном состоянии».

«После того как жители вскрыли желудок крокодила, были обнаружены одежда и части тела жертвы», — рассказал председатель совета жителей района Расманудин Рахамин.

Полиция призвала местных жителей временно избегать опасных участков рек. По словам экспертов, нападения участились из-за сокращения естественной добычи крокодилов, разрушения их среды обитания и приближения людей к местам, где живут хищники.

В Индонезии обитают 14 видов крокодилов, включая особенно агрессивных морских особей.

