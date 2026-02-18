Жестокий шутник получил срок за татуировки детям: малышей пришлось лечить от инфекции

В Великобритании 31-летний Патрик Коу получил три года тюрьмы за то, что сделал татуировки трем маленьким детям, обманув их и уверив, что рисунки временные. Суд признал его действия жестокими и опасными, причинившими детям физический и психологический вред, сообщает Daily Star .

По данным суда, процедура была болезненной и оставила у детей травмы, инфекции и сильный стресс. Родственникам пришлось обращаться за медицинской помощью: пострадавшим сделали прививки от гепатита B и столбняка, а также провели анализы крови.

Один ребенок оценил боль на семь баллов из десяти и перенес воспаление, что существенно усложнило уход за ранами. Пострадавшие испытывают тревожность, проблемы со сном и проходят терапию.

«Дети не выбирали делать постоянные татуировки. Они были подвергнуты риску, а теперь носят видимое напоминание о произошедшем», — заявила судья.

Она также назвала поступок мужчины «поразительно глупым», хотя сам подсудимый назвал свои действия шуткой.

Коу признал вину по трем эпизодам жестокого обращения с детьми. Помимо тюремного срока, ему запретили контактировать с потерпевшими в течение 10 лет. Его защита утверждала, что он не намеревался причинить вред и позже осознал серьезность своих действий.

