Жестокий шутник получил срок за татуировки детям: малышей пришлось лечить от инфекции
Daily Star: 31-летний житель Великобритании получил срок за татуировки детям
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Великобритании 31-летний Патрик Коу получил три года тюрьмы за то, что сделал татуировки трем маленьким детям, обманув их и уверив, что рисунки временные. Суд признал его действия жестокими и опасными, причинившими детям физический и психологический вред, сообщает Daily Star.
По данным суда, процедура была болезненной и оставила у детей травмы, инфекции и сильный стресс. Родственникам пришлось обращаться за медицинской помощью: пострадавшим сделали прививки от гепатита B и столбняка, а также провели анализы крови.
Один ребенок оценил боль на семь баллов из десяти и перенес воспаление, что существенно усложнило уход за ранами. Пострадавшие испытывают тревожность, проблемы со сном и проходят терапию.
«Дети не выбирали делать постоянные татуировки. Они были подвергнуты риску, а теперь носят видимое напоминание о произошедшем», — заявила судья.
Она также назвала поступок мужчины «поразительно глупым», хотя сам подсудимый назвал свои действия шуткой.
Коу признал вину по трем эпизодам жестокого обращения с детьми. Помимо тюремного срока, ему запретили контактировать с потерпевшими в течение 10 лет. Его защита утверждала, что он не намеревался причинить вред и позже осознал серьезность своих действий.
