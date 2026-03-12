Японский зоопарк призвал пользователей интернета перестать жалеть маленького макаку по кличке Панч, который стал вирусной сенсацией после трогательных видео, пишет Daily Star.

На роликах детеныш японской макаки ходит по вольеру с плюшевой игрушкой, пока другие обезьяны гоняют и толкают его. Кадры вызвали волну возмущения в соцсетях — многие решили, что животное подвергается травле.

Однако в зоологическом и ботаническом саду Итикавы заявили, что происходящее — обычная часть социальной жизни макак.

По словам сотрудников, в их группах действует строгая иерархия, и старшие особи часто «воспитывают» молодых, показывая им правила поведения.

«Хотя Панча часто одергивают другие обезьяны, ни одна из них не проявляла к нему серьезной агрессии», — сообщили представители зоопарка.

Детеныш пережил трудное начало жизни: мать отказалась от него вскоре после рождения, поэтому смотрители спасли малыша и дали ему плюшевую игрушку, чтобы он мог цепляться за нее и развивать мышцы.

В зоопарке подчеркнули, что разделять его с группой нельзя, поскольку это может помешать ему стать полноценным членом стаи. За состоянием животного ежедневно следят ветеринары.

Ранее стало известно, что Панч постепенно адаптируется. Сейчас, по словам сотрудников, он все чаще играет с другими макаками и реже держится за игрушку.