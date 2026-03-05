Как сохранить зубы белыми: отказ от этих продуктов спасет от желтизны

Белоснежная улыбка — это не только результат правильной гигиены, но и отражение рациона. Некоторые продукты и напитки постепенно окрашивают эмаль, делая ее более темной или желтой. О том, какие именно пищевые привычки влияют на цвет зубов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, чаще всего изменение цвета эмали связано с регулярным употреблением продуктов с интенсивными природными или искусственными пигментами.

Крепкий черный чай

Редина отметила, что крепкий черный чай — один из главных «виновников» потемнения эмали.

«В чае содержатся танины — вещества, которые способствуют закреплению пигмента на поверхности зубов», — объяснила диетолог.

Особенно выраженный эффект наблюдается при ежедневном употреблении нескольких чашек без последующего полоскания рта.

Фото: [ istockphoto.com/Kritchai Chaibangyang ]

Красное вино

Красное вино содержит антоцианы — природные красящие вещества. Кроме того, напиток обладает повышенной кислотностью, которая временно размягчает эмаль. По словам Рединой, в такой ситуации пигмент легче проникает в микротрещины поверхности зуба и закрепляется там.

Ягоды и свекла

Черника, ежевика, смородина и свекла богаты полезными веществами, однако их насыщенный цвет способен окрашивать эмаль. Диетолог подчеркнула, что полностью отказываться от этих продуктов не нужно.

«Это ценные источники антиоксидантов и витаминов. Важно соблюдать умеренность и не забывать о гигиене», — рассказала она.

Газированные напитки и соки

Сладкие газированные напитки и пакетированные соки опасны сразу по двум причинам: они содержат красители и обладают высокой кислотностью.

Как пояснила специалист, кислота истончает эмаль, а пигменты легче закрепляются на ее поверхности. При регулярном употреблении это приводит к постепенному изменению оттенка зубов.

Фото: [ istockphoto.com/Nutthaseth Vanchaichana ]

Цитрусовые и кислые фрукты

Лимоны, апельсины, грейпфруты сами по себе не окрашивают эмаль в темный цвет, но обладают высокой кислотностью.

«Кислота делает эмаль более пористой и уязвимой. После этого даже обычные продукты с пигментом могут окрашивать зубы быстрее», — объяснила Редина.

Поэтому важно не чистить зубы сразу после цитрусовых — лучше подождать около получаса.

Маринады и соленья

По словам диетолога, входящий в состав маринадов укус также размягчает эмаль. Кроме того, ярко окрашенные овощи (например, краснокочанная капуста) могут оставлять легкий пигментный налет.

Специи яркого цвета

Куркума, карри, паприка содержат стойкие натуральные красители.

Фото: [ istockphoto.com/fcafotodigital ]

«Куркума, например, активно используется как природный пигмент. Если она окрашивает ткань, неудивительно, что при частом употреблении может влиять и на оттенок зубов», — отметила диетолог.

Соевый соус и темные заправки

Темные соусы, такие как соевый, бальзамик, содержат концентрированные пигменты, которые при регулярном употреблении могут постепенно менять оттенок эмали.

Что делать

Редина подчеркнула, что напрямую влияет на состояние зубов, поэтому важно соблюдать баланс и простые меры профилактики.

«Не нужно забывать полоскать полость рта водой после ярких и кислых блюд, использовать жевательную резинку без сахара для стимуляции слюноотделения, не злоупотреблять отбеливающими пастами и регулярно посещать стоматолога», — подытожила она.

