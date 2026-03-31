Тихая охота началась: где искать первые весенние грибы в Московской области

Несколько недель в Подмосковье держится теплая весенняя погода, поэтому грибной сезон в регионе начнется уже в начале апреля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров.

По словам специалиста, обильный снежный покров зимой лег, когда на улице держалась плюсовая температура, поэтому земля почти не промерзла. Весна началась с теплой погоды, из-за чего обильный снег быстро растаял и создал необходимую для грибов влажность.

«Влажность для весенних грибов очень важна. Но там, где стоит вода, грибы не растут. Поэтому если низины под водой, сморчки, строчки и сморчковые шапочки нужно искать на холмах и возвышенностях», — уточнил он.

Тихомиров рассказал, что в прошлом году было очень мало весенних грибов из-за небольшого количества снега зимой. Именно поэтому в этом году есть надежда на хороший урожай.

«Ожидалось, что сезон стартует позже, чем обычно, но весна началась с очень хорошей и теплой погоды, поэтому он начнется вовремя — примерно в первой половине апреля. Уже в конце марта грибники находят саркосцифы», — поделился эксперт.

В прошлом году первые весенние сморчковые шапочки нашли на западе Московской области — в районе Истры, а также в Балашихе. Также обычно их много в районе Домодедово. Строчки растут во всех березняках Подмосковья, сморчки и сморчковые шапочки — среди молодых осин и даже под яблонями на дачных участках.

Фото: [ istockphoto.com/Tetiana Lavrina ]

«У весенних грибов нет второй волны, их сезон очень быстро заканчивается, поэтому любителям тихой охоты нужно будет поторопиться. Летние грибы растут все лето и начало осени, а весенние выскакивают и через неделю их уже не найти», — уточнил Тихомиров.

Несмотря на необычный внешний вид, весенние сморчки и строчки абсолютно безопасны. Важно отличать их от ложных.

«Многие грибники опасаются их собирать, но они очень вкусные и не уступают белым грибам. Для меня весенние даже вкуснее летних. Их можно отварить, а потом потушить в сливках», — подытожил он.

