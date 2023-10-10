Ящик Пандоры открыт: назван следующий кандидат на выход из ДВЗЯИ

Начнутся ли по всему миру снова ядерные испытания? Ящик Пандоры открыт: по предложению спикера ГД Вячеслава Володина нижняя палата приняла решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Америка, кстати, в свое время вообще не ратифицировала этот договор, который признали 160 стран. И вполне может быть, что тайно продолжала ядерные исследования. Пойдет ли Российская Федерация, которая этот документ, кстати, законно ратифицировала, таким же путем? И вообще зачем нам нужно подражать США в таком опасном вопросе?

Под землей бомбить можно

Как еще раз подчеркнул Вячеслав Володин, решение об отзыве ратификации будет зеркальным ответом США и соответствует национальным интересам нашего государства.

«Был и еще один, самый первый — Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. СССР, США и Великобритания подписали его в 1963 году, в настоящее время участниками являются более 130 стран. При этом нормы договора не распространялись на подземные ядерные испытания», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат юридических наук в области международного права Марина Силкина.

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Кто за все в ответе

Наша собеседница отметила, что возможности проведения ядерных испытаний и исследований в области ядерного вооружения представляют собой крайне важную область, влияющую как на цивилизационные процессы в целом, так и на высокую политическую ответственность мировых держав, особенно в периоды обострения межгосударственных конфликтов.

«Глядя на сегодняшние новости, понимаешь, что текущая ситуация — не исключение», — подчеркнула эксперт.

В 1996 году в развитии режима запрещения ядерных испытаний Генассамблеей ООН был принят ДВЗЯИ. Его подписали более 180 стран, более 160 ратифицировали, в том числе Россия.

Право на свободу

«США ДВЗЯИ только подписали. Вместе с тем, для вступления в силу данного договора необходимо, чтобы его подписали 44 государства, в которых имеются ядерные реакторы и иные ядерные разработки по сведениям МАГАТЭ. Три государства договор еще не подписали, это Индия, Пакистан и КНДР», — дополнила Силкина.

Она предположила, что США оставила за собой право на свободу действий как единственная на тот момент сверхдержава.

«Возможно, они хотели показать свое главенствующее положение в мире или просто не привыкли себя связывать условностями», — добавила эксперт.

На ее взгляд, выход России из ДВЗЯИ, в том числе под землей, может повлечь эскалацию в ядерной сфере. Причем не только со стороны России, но и остальных держав «ядерного клуба», которые посчитают, что у них развязаны руки. Таким образом, система мировой ядерной безопасности, сформированная за последние 60 лет, будет разрушена.

Ранее посол РФ в США раскритиковал поддержку ядерной инфраструктуры.