Десятки раненых, обожженные, одна погибшая: насколько разрушительным стал взрыв в Сергиевом Посаде

Происшествие на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде прогремело во всех новостных сводках. Произошел взрыв на арендованном компанией «Пиро-Росс» складе. Рассказываем, как развивались события.

Было слышно за километры

Эпицентром утреннего ЧП стал склад, на котором хранилась пиротехника. Как сообщала администрация Сергиево-Посадского городского округа, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов.

В городе из-за случившегося было затруднено автомобильное движение, временно менялись маршруты автобусов. Местные горожане были шокированы произошедшим и сообщали, что звук взрыва был слышен даже за километры, а над домами поднялся столб дыма.

В результате происшествия выбило стекла в спорткомплексе «Луч» и местных домах на улицах Карла Либкнехта и Осипенко, а также в школах № 19 и № 21. Также была повреждена котельная и приостановлена подача воды в ближайшие дома.

На место ЧП выехали глава округа Дмитрий Акулов, сотрудники правоохранительных органов — полиции и СК РФ, а также пожарные и кареты скорой помощи. Возле завода образовалась толпа из местных жителей, журналистов, однако никого, кроме сотрудников спецслужб, на территорию не пускали.

Фото: [ Социальные сети ] Фото: [ Илья Киселев/Подмосковье сегодня ] Фото: [ Илья Киселев/Подмосковье сегодня ] Фото: [ Илья Киселев/Подмосковье сегодня ] Фото: [ Дарья Леонова, Дмитрий Зайчиков ] Фото: [ Дарья Леонова, Дмитрий Зайчиков ]

Есть погибшая

Приехал в Сергиев Посад также губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он навестил пострадавших в больнице. Как заявил глава региона, за медицинской помощью обратились 56 человек, 30 из которых на данный момент пребывают в стационаре, а шестеро в реанимации. По сообщению SHOT, одна женщина погибла, у нее были ожоги 100% тела.

По словам Воробьева, в результате взрыва в городе пострадало 38 многоквартирных домов, было повреждено несколько автомобилей, частично были разрушены социальные объекты. Губернатор дал поручение как можно скорее устранить последствия трагедии и оказать необходимую помощь пострадавшим.

«Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства — предстоит выяснить точные причины взрыва», — отметил Воробьев.

Фото: [ Константин Гергая ] Фото: [ Константин Гергая ]

До пяти лет лишения свободы

Как сообщил «360», правоохранители работают с генеральным директором «Пиро-Росс» Сергеем Чанкаевым. В случае доказательства нарушений его могут привлечь к ответственности за ЧП.

Юрист Алла Георгиева отметила, что за нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых веществ и пиротехники УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Расследование и ликвидация последствий инцидента продолжаются.

Ранее мы писали о том, что происходило возле завода в Сергиевом Посаде после взрыва.