Большой церковный праздник 17 февраля: какой православный праздник сегодня, память святого и традиции дня

Сегодня, 17 февраля 2026 года, православная церковь чтит память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского. Этот день приходится на вторник Масленичной недели, который в народе называют Заигрышами, а также продолжается попразднство Сретения Господня. В материале рассказываем, какой сегодня церковный праздник, кем был святой Николай Студит, какие традиции и запреты существуют в этот день, а также кто отмечает именины.

Какой церковный праздник сегодня, 17 февраля: православный календарь на день

17 февраля православная церковь совершает память преподобного Николая, игумена Студийского. Это день памяти святого, не имеющий статуса двунадесятого праздника, но важный для верующих как пример стойкости в вере и исповеднического подвига. Также сегодня продолжается попразднство Сретения Господня — период, когда церковь продолжает прославлять событие встречи Господа с праведным Симеоном.

По народному календарю этот день называют Николой Студеным из-за традиционных февральских морозов, а также Волчьим сватом — считалось, что в лесах начинаются звериные свадьбы.

Память преподобного Николая Студита: кто этот святой и почему его почитают

Преподобный Николай жил в Студийском монастыре в Константинополе в IX веке. Он родился на острове Крите в христианской семье, а в десятилетнем возрасте был отправлен в столицу к дяде, иноку Студийской обители. В шестнадцать лет юноша принял монашеский постриг, а через несколько лет был рукоположен в священный сан.

Время его жизни пришлось на тяжелый период иконоборчества — гонений на почитателей святых икон, воздвигнутых императором Львом V Армянином. Преподобный Николай разделил участь знаменитого Феодора Студита: их неоднократно заключали в темницы, подвергали истязаниям и глумлениям. Однако они продолжали ревностно распространять православие среди христиан.

После восстановления иконопочитания при царице Феодоре Николай вернулся в Студийский монастырь и был избран его настоятелем. Но затишье длилось недолго. Когда к власти пришел нечестивый Варда, запятнавший себя беззаконием, преподобный не пожелал быть свидетелем торжествующего греха и покинул Константинополь. Семь лет он провел в скитаниях, затем был заключен в родном монастыре, где провел еще два года в темнице.

Лишь с восшествием на престол императора Василия I Македонянина святой был освобожден и снова принял настоятельство. За свою исповедническую и подвижническую жизнь он получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его кончины в 868 году. Известно, что он исцелил жену императора и супругу знатного вельможи, явившись им во сне. Почитается как целитель и заступник, к нему обращаются с молитвами об исцелении болезней и защите от опасностей.

Церковный праздник 17 февраля: духовный смысл и значение дня

Духовный смысл этого дня заключается в почитании человека, который ценой лишений и страданий отстаивал чистоту православной веры. Преподобный Николай прошел через гонения, тюрьмы, изгнания, но не сломался и до конца нес людям слово Божие.

Это напоминание о том, что истинная вера требует мужества и готовности постоять за правду. Пример святого учит стойкости, терпению и упованию на Бога даже в самых тяжелых обстоятельствах. Для верующих это также возможность задуматься о своем духовном пути и необходимости внутренней работы над собой.

Что можно делать 17 февраля по православной традиции

В день памяти преподобного Николая Студита верующим рекомендуется:

Посетить храм и принять участие в богослужении. Хотя служба не имеет праздничного знака и совершается вместе со службой попразднства Сретения, это возможность почтить память святого и обратиться к нему с молитвой.

Помолиться святому Николаю дома, попросив о духовной помощи, укреплении веры и защите от искушений.

Заняться домашними делами и хлопотами. В народной традиции считалось важным переделать всю работу по дому, ничего не откладывая.

Проявить внимание к близким, провести вечер в кругу семьи в мире и согласии.

Уделить внимание духовному чтению — житиям святых или поучениям отцов церкви.

Что нельзя делать 17 февраля: церковные рекомендации без суеверий

Церковь призывает верующих сосредоточиться на духовной составляющей дня и избегать действий, которые противоречат христианской морали:

Нельзя гневаться, ссориться, вступать в конфликты с близкими. День святого, прошедшего через испытания, располагает к миру и примирению.

Не следует осуждать других, злословить, распускать сплетни — это грехи, которые отдаляют человека от Бога.

Неуместно проводить день в праздности и пустых развлечениях, забывая о его духовном смысле.

Важно избегать суеты и чрезмерной погруженности в бытовые заботы в ущерб молитве и размышлению.

Кому молятся в праздник 17 февраля и о чем просят святого

Преподобному Николаю Студиту верующие обращаются с различными просьбами:

Об укреплении веры и помощи в духовной борьбе.

О защите от искушений и опасностей.

Об исцелении от болезней — святой при жизни обладал даром чудотворения и исцелял страждущих.

О даровании терпения и стойкости в жизненных испытаниях.

О помощи в научении и духовном просвещении.

Именины 17 февраля: кто отмечает день ангела

В этот день именины празднуют обладатели многих имен. Согласно православному календарю, 17 февраля день ангела у мужчин с именами: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий. Женские именины в этот день отмечают Анна, Екатерина и Мария.

Церковный календарь февраля: какие православные праздники идут рядом с этой датой

Февраль насыщен значимыми событиями церковного календаря. За несколько дней до 17 февраля, 15 числа, церковь торжественно отметила двунадесятый праздник Сретения Господня. После него следуют дни попразднства, когда праздничные песнопения еще звучат в храмах.

Ранее, в начале месяца, отмечались дни памяти святителя Иоанна Златоуста (9 февраля) и преподобного Ефрема Сирина (10 февраля). Впереди верующих ждет Неделя о Страшном суде, которая в 2026 году приходится на 23 февраля, а затем — начало Великого поста с 24 февраля.

Читайте также:

Огонь чужой веры: в РПЦ призвали христиан отказаться от главного зрелища Масленицы

«Встану и пойду»: священник раскрыл смысл притчи о блудном сыне перед Великим постом