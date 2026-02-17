Сегодня, 17 февраля 2026 года, наступает второй день Масленичной недели, который в народном календаре называют «Заигрыши». Это один из самых веселых и важных дней праздника, посвященный знакомствам, смотринам невест и активным гуляньям. Масленица в этом году проходит с 16 по 22 февраля, и каждый ее день имеет свои уникальные традиции и смыслы.

Какой сегодня день Масленичной недели — вторник «Заигрыши»

Вторник Масленицы носит название «Заигрыши» неслучайно. Это время, когда молодежь начинала активные игры, знакомства и смотрины. Второй день относится к периоду «Узкой Масленицы», когда еще можно заниматься хозяйственными делами, но главное внимание уже уделяется праздничным развлечениям.

Название дня происходит от слова «заигрывать» — в этот день парни и девушки присматривались друг к другу, завязывали знакомства, которые могли привести к свадьбе уже после Пасхи, на Красную горку. Считалось, что знакомства, завязавшиеся именно в этот день, будут особенно удачными и счастливыми.

Что принято делать во вторник Масленицы

Второй день Масленицы всегда был наполнен шумными гуляньями и весельем. Основные традиции «Заигрышей» включают:

Народные гуляния и катания с горок. С утра молодые люди собирались компаниями, катались с ледяных горок на санях, качались на качелях. Чем активнее проходил день, тем счастливее, по поверьям, будет весь год.

Смотрины и сватовство. Главное событие вторника — знакомство потенциальных женихов и невест. Парни приглашали девушек кататься с горок, после чего угощали блинами. Отказываться от таких приглашений считалось плохой приметой — можно было остаться без пары на весь год.

Посещение родственников и друзей. Вечером было принято ходить в гости и принимать гостей у себя. Уставшие от зимних забав, все собирались компаниями на традиционные посиделки за блинами, калачами, сбитнями и чаем.

Ряженые и забавы. По домам ходили ряженые, которых встречали радушно и обязательно угощали блинами. В деревнях устраивали балаганы и веселые представления.

Что можно делать сегодня по традиции и церковному смыслу

По народным традициям и церковному смыслу сегодняшний день располагает к определенным действиям:

Семейные встречи. «Заигрыши» — отличный повод собраться с родными, навестить близких и провести время в теплой атмосфере. Традиция предписывает накрывать щедрые столы и приглашать гостей, не скупясь на угощения.

Веселые мероприятия. День создан для радости, смеха и активного отдыха. Можно устроить катание с горок, сходить в гости к друзьям или организовать небольшую домашнюю вечеринку с блинами и играми.

Примирение с близкими. Масленица в целом — время прощения и восстановления добрых отношений. Вторник подходит для того, чтобы сделать первый шаг к примирению или просто выразить теплые чувства родным людям.

Подготовка к посту. Поскольку Масленица — последняя неделя перед Великим постом, верующие уже начинают внутренне готовиться к нему, хотя строгих ограничений в еде и развлечениях пока нет. Можно есть молочные продукты, рыбу, яйца, но мясо уже исключено из рациона.

Что нельзя делать во вторник Масленичной недели

В день «Заигрышей» существовали и определенные запреты, которые помогали сохранить мир и радость праздника:

Конфликтовать и ссориться. Второй день Масленицы не терпит скандалов и выяснения отношений. Считалось, что ссора в этот день может привести к затяжному разладу в семье и испортить отношения на весь год.

Отказывать в гостеприимстве. Дверь дома в этот день должна быть открыта для гостей. Отказать человеку в угощении или ночлеге — значит накликать бедность и одиночество. Особенно важно было принимать ряженых и угощать их блинами.

Злоупотреблять. Народная традиция, конечно, не была строго аскетичной, но и чрезмерные излишества не поощрялись. Важно было сохранять меру в веселье и застольях, чтобы праздник остался добрым воспоминанием, а не поводом для стыда.

Тяжелый физический труд. Хотя «Узкая Масленица» еще позволяла заниматься хозяйством, основные тяжелые работы старались отложить. День лучше посвятить общению, а не уборке или ремонту.

Почему вторник считался важным днем для знакомств

В русской традиции вторник Масленицы имел особое значение для создания семейных пар. Это было связано с несколькими факторами.

Исторически «Заигрыши» выполняли функцию смотрин. В это время года, когда основные полевые работы еще не начались, у крестьян было больше времени для общения. Родители внимательно следили за тем, как их дети проводят время, с кем знакомятся, и могли заранее присмотреть будущую невестку или зятя.

Связь с будущими свадьбами была прямой: считалось, что пары, сложившиеся на Масленицу, после Пасхи (на Красную горку) уже могут сыграть свадьбу. Поэтому молодые люди относились к этому дню очень серьезно — от того, с кем удастся познакомиться, могла зависеть вся дальнейшая жизнь.

Девушки на выданье специально наряжались в самые красивые одежды, пекли лучшие блины, чтобы привлечь внимание потенциальных женихов. А парни, в свою очередь, старались показать свою удаль и силу во время игр и катаний.

Масленица-2026 — календарь недели по дням

Чтобы ориентироваться в Масленичной неделе, полезно знать названия и смыслы каждого дня:

Понедельник, 16 февраля — Встреча. Начало Масленицы, когда начинали печь блины и строить снежные горки.

Вторник, 17 февраля — Заигрыши. День знакомств, смотрин и веселых игр.

Среда, 18 февраля — Лакомка. Тещины блины — день, когда тещи угощают зятьев.

Четверг, 19 февраля — Разгуляй. Начало Широкой Масленицы, массовые гуляния и кулачные бои.

Пятница, 20 февраля — Тещины вечерки. Ответный визит зятя к теще.

Суббота, 21 февраля — Золовкины посиделки. День, когда невестки принимают родственниц мужа.

Воскресенье, 22 февраля — Прощеное воскресенье. Кульминация праздника, сжигание чучела и обычай просить прощения у близких.

Когда будет Прощеное воскресенье и начало Великого поста

Кульминацией Масленицы станет Прощеное воскресенье, которое в 2026 году выпадает на 22 февраля. В этот день принято просить прощения у всех, кого могли обидеть, и самим отпускать обиды. Вечером воскресенья сжигают чучело Масленицы, символически провожая зиму и очищаясь перед долгим постом.

Великий пост начнется 23 февраля 2026 года — в Чистый понедельник. Это самый строгий день поста, когда верующие начинают путь духовного и телесного очищения, который продлится 48 дней и завершится Пасхой 12 апреля.

