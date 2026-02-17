Сегодня, 18 февраля 2026 года, наступает третий день Масленичной недели, который в народном календаре называют «Лакомка». Это один из самых сытных и гостеприимных дней праздника, посвященный семейным застольям и знаменитым «тещиным блинам». Масленица в этом году проходит с 16 по 22 февраля, и с каждым днем традиции становятся все более насыщенными и интересными.

Какой день Масленицы сегодня — среда «Лакомка»

Третий день Масленицы носит название «Лакомка», и это слово говорит само за себя. В народе этот день также называли «Скоромная середа», «Разгул», «Перелом» и «Полес». Именно в среду начинались самые широкие застолья — на стол ставили все самое вкусное, что было в доме.

Главный смысл этого дня — гостеприимство и щедрость. Считалось, что чем богаче накрыт стол, тем удачнее сложится год для всей семьи. Даже в бедных домах старались приготовить как можно больше угощений, ведь на Руси говорили: «Хоть с себя все заложи, но Масленицу проводи!».

Среда завершает так называемую «Узкую Масленицу» — первую половину праздничной недели, когда еще можно заниматься хозяйственными делами. Но уже с самого утра хозяйки начинали готовиться к приему гостей, наводя чистоту и замешивая тесто для блинов.

Традиции среды Масленицы — почему этот день называли «тещины блины»

Главная традиция «Лакомки» — визит зятя к теще на блины. Отсюда и пошло знаменитое выражение «к теще на блины». В этот день теща приглашала мужа своей дочери и его родственников на обильное угощение.

Существовал целый ритуал приглашения. С утра теща отправляла в дом к молодым специальных «позываток» — родственниц или соседок, которые вежливо и с почетом приглашали зятя к столу. Отказ от приглашения считался страшным оскорблением и мог стать причиной многолетней вражды между семьями.

Сама подготовка к приему зятя была делом чести для тещи. Она не просто пекла блины, а демонстрировала все свое кулинарное мастерство. По количеству блюд на столе можно было судить о том, какое отношение к себе заслужил зять за прошедший год. Чем ласковее и щедрее была теща, тем лучше, по поверьям, складывались отношения у ее дочери в семье мужа.

Существовал даже особый обряд: теща смазывала голову зятя маслом, чтобы тот был более податливым и не обижал ее дочь. А зять, в свою очередь, со своими друзьями всячески задабривал тещу: дарил подарки, пел песни и частушки.

Для женихов, которым еще только предстояла свадьба, будущая теща проводила своеобразный тест на характер: если парень первым брал блин со сладкой начинкой — значит, у него добрый и мягкий нрав; если с соленой — характер у него будет непростой.

Что можно делать сегодня по традиции

В день «Лакомки» существует множество добрых традиций, которые стоит соблюдать и сегодня:

Приглашать гостей. Главное правило дня — дом должен быть открыт для родных и близких. Особенно важно принять зятя, если он есть в семье, и угостить его самыми вкусными блинами.

Готовить разнообразные угощения. На стол подавали не только блины, но и творог, сырники, яичницу, пироги с рыбой и грибами, вареники, пряники и лепешки. Из напитков готовили медовуху, сбитень и облепиховый чай.

Проводить время с семьей. «Лакомка» — это день семейных застолий, когда за одним столом собираются несколько поколений. Хорошая традиция — обсуждать за блинами планы на будущее и делиться новостями.

Ходить в гости. Если сами не принимаете гостей, можно отправиться к родственникам или друзьям. В этот день особенно приветствуется общение и радушие.

Носить лучшие наряды. На «Лакомку» было принято одеваться празднично, чтобы показать уважение к принимающей стороне и подчеркнуть торжественность момента.

Что нельзя делать в среду Масленицы

Существовали в этот день и определенные запреты, которые помогали сохранить мир и радость праздника:

Ссориться с родными. Среда Масленицы не прощает конфликтов, особенно между зятем и тещей. Любая ссора в этот день могла перерасти в затяжную вражду между семьями.

Проявлять жадность. Нельзя скупиться на угощения. Даже если в дом пришли незваные гости, их полагалось накормить досыта. Отказ в блинах считался большим грехом.

Игнорировать гостей. Закрывать двери перед приходящими, отказываться от общения или принимать гостей нерадушно — значило накликать на дом беду и одиночество.

Злоупотреблять. Народная традиция, конечно, не была строгой, но и чрезмерные излишества не поощрялись. Важно было сохранять меру в веселье и застольях.

Отказывать в приглашении зятю. Самое страшное, что могла сделать теща в этот день, — не позвать зятя на блины. Это означало публичное объявление о том, что зять в семье не в чести.

Разрешенные продукты на Масленичной неделе

С церковной точки зрения Масленица — это Сырная седмица, последняя неделя перед Великим постом. В это время уже действуют определенные ограничения, хотя пост еще не начался.

Мясо уже не едят. Это главное гастрономическое правило недели. Считается, что отказ от мяса помогает постепенно подготовить организм к строгому посту.

Разрешены молочные продукты, рыба и яйца. На стол можно ставить сыр, масло, сметану, творог, молоко, яйца и рыбу. Именно поэтому блины — идеальное блюдо для Масленицы: в них есть и молоко, и яйца, и масло.

Связь с Сырной седмицей прямая: церковь в эти дни уже призывает к умеренности и подготовке души к покаянию, но телесно еще позволяет радоваться и укрепляться перед долгим постом.

Почему среда считается переломным моментом Масленицы

«Лакомка» занимает особое место в структуре Масленичной недели. Это не просто день обильных застолий, а важный переломный момент.

Переход к активной фазе гуляний. После среды начинается «Широкая Масленица» — четверг, пятница, суббота и воскресенье, когда все хозяйственные работы прекращались, и народ полностью отдавался празднику. Среда словно подводит черту под будничными заботами и готовит к разгульному веселью.

Подготовка к «Разгуляю». Уже в среду вечером начинали договариваться о том, кто с кем будет гулять в четверг, собирать компании для кулачных боев, строить планы на катания и игры. Это день накопления сил и положительных эмоций перед самыми активными днями Масленицы.

Семейный смотр. Для молодых семей «Лакомка» была своеобразным экзаменом: зять показывал свое отношение к семье жены, а теща демонстрировала, насколько она принимает мужа дочери. От того, как проходил этот день, зависели отношения на весь будущий год.

Все дни Масленичной недели — кратко

Чтобы ориентироваться в Масленичной неделе, полезно знать названия и смыслы каждого дня:

Понедельник — Встреча. Начало Масленицы. В этот день начинали печь блины, строили снежные горки и делали чучело зимы. Первый блин отдавали бедным на помин усопших.

Вторник — Заигрыши. День знакомств и смотрин. Молодежь каталась с горок, парни присматривали невест, девушки — женихов. Вечером все собирались на посиделки.

Среда — Лакомка. Тещины блины. Зятья ходили в гости к тещам, которые пекли для них самые вкусные блины и всячески выказывали свое расположение.

Четверг — Разгуляй. Начало Широкой Масленицы. Самые массовые гуляния: катания на санях, кулачные бои, взятие снежных городков, хороводы и песни. Работать в этот день уже нельзя.

Пятница — Тещины вечерки. Ответный визит. Теперь уже теща шла в гости к зятю. Молодой муж должен был показать свое гостеприимство и уважение к матери жены.

Суббота — Золовкины посиделки. День, когда невестки приглашали в гости сестер мужа (золовок) и других родственниц. Важно было показать свое расположение и умение принимать гостей.

Воскресенье — Прощеное воскресенье. Кульминация праздника. В этот день просят прощения у всех близких, сжигают чучело Масленицы и провожают зиму, готовясь к началу Великого поста.

Завтра, 19 февраля, наступит четверг Масленицы — «Разгуляй», когда начнутся самые широкие народные гуляния. А завершится праздничная неделя Прощеным воскресеньем 22 февраля, после чего, 23 февраля, начнется Великий пост.

