Мастер манипуляций: бывший детектив годами удерживал возлюбленную, симулируя рак и угрожая

Британка Кэтрин Добсон рассказала, как бывший полицейский детектив годами обманывал и психологически контролировал ее, притворяясь смертельно больным и манипулируя угрозами. Об этом пишет Daily Mail .

По данным полиции Ланкашира, 65-летний Майкл Харви был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за принуждающее и контролирующее поведение и незаконное использование полицейских баз данных. Суд установил, что он заранее проверил данные женщины через служебный компьютер, чтобы выяснить, свободна ли она.

Харви познакомился с Кэтрин Добсон в 2012 году, представившись детективом и заявив, что разведен. Позже выяснилось, что он женат и систематически лгал о своей жизни, включая истории о редкой форме рака, тяжелых психологических травмах и пережитом в детстве насилии. По словам женщины, он говорил «ложь за ложью», постепенно втираясь к ней в доверие.

«Он лгал обо всем — он мастер манипуляций», — рассказала Добсон.

Она добавила, что временами он был «абсолютным монстром» и регулярно угрожал ей.

«Если бы я выгнала его, он бы причинил себе вред», — утверждает она.

Женщина заявила, что из-за психологического давления стала «сломленным человеком» и решила публично рассказать свою историю, чтобы предупредить других о признаках опасных отношений. В полиции сообщили, что проводится служебная проверка действий сотрудника.

Читайте также:

Школьная секретарша соблазнила двух учеников: ревнивый муж застукал их прямо в постели

Новая жертва маньяка-душителя? Полиция возобновила расследование убийства 40-летней давности

Имам-растлитель запугивал детей черной магией ради секса: жертвы годами боялись проклятий, но теперь заговорили