Новая жертва маньяка-душителя? Полиция возобновила расследование убийства 40-летней давности

По данным издания The Mirror , полиция возобновила расследование убийства Сандры Корт, тело которой нашли в канаве с водой в 1986 году. Следствие проверяет возможную причастность серийного убийцы Стива Райта, известного как душитель из Саффолка.

27-летнюю женщину в последний раз видели живой 3 мая 1986 года в Борнмуте, когда такси высадило ее у дома сестры. Позже тем же утром ее тело обнаружили в трех милях от места — вскрытие показало, что она была задушена. Недавний пересмотр дела выявил новые направления расследования: в ночь убийства Райт находился примерно в 30 милях от места преступления.

«Он мог совершить убийство и уплыть еще до начала расследования… возможность, способ и средства были налицо, чтобы доказать причастность», — заявил бывший полицейский Крис Кларк.

Он добавил, что Райт должен быть допрошен, поскольку многие его известные жертвы также были задушены и оставлены в воде.

Бывшая жена Райта рассказала, что они неоднократно бывали в Борнмуте примерно в тот период. Полиция графства Дорсет подтвердила, что дело остается нераскрытым и сейчас изучаются несколько активных линий расследования, выразив надежду, что семья погибшей однажды получит ответы.

