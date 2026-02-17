Школьная секретарша соблазнила двух учеников: ревнивый муж застукал их прямо в постели

По данным New York Post , 31-летняя школьная секретарша Алисия Хьюз из штата Индиана обвиняется в сексуальных отношениях с двумя учениками. Скандал вскрылся после того, как ее муж застал женщину с одним из студентов и избил ее.

По версии следствия, супруг обнаружил Хьюз, сотрудницу Randolph Eastern School Corporation, вместе с 18-летним учеником и вступил с ними в конфликт. Обстоятельства нападения расследуются.

В ходе дальнейшей проверки полиция выяснила, что женщина также состояла в отношениях с другим 17-летним студентом и вступала с ним в интимную связь как минимум пять раз. Хьюз арестовали и предъявили пять обвинений в совращении несовершеннолетнего, связанных с этим эпизодом.

Суперинтендант округа Нил Адамс сообщил, что сотрудница отстранена от любой работы с учениками до завершения судебного процесса, и отказался раскрывать детали, сославшись на продолжающееся расследование.

Хьюз находится в тюрьме округа Рандолф под залог в $25 тыс. Вопрос о возможных обвинениях против ее мужа пока остается открытым.

