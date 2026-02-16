Имам-растлитель запугивал детей черной магией ради секса: жертвы годами боялись проклятий, но теперь заговорили

Британское издание The Mirror сообщает о деле 54-летнего Абдула Халим Хана, признанного виновным в серии сексуальных преступлений против несовершеннолетних девушек, которым он угрожал черной магией, заговорами и проклятиями.

Мужчина был духовным лидером в районе Тауэр-Хамлетс на востоке Лондона и убеждал жертв, что обладает сверхъестественными силами.

По данным следствия, Хан злоупотреблял доверием, убеждая пострадавших встречаться с ним в уединенных местах, где совершал изнасилования. Преступления происходили в период с 2004 по 2015 год, жертвами стали семь девушек, младшей из которых было 12 лет.

Расследование, проведенное Службой столичной полиции, включало опрос более 50 свидетелей. Королевский суд Снэрсбрука признал его виновным по 21 пункту.

«Пережитое в детстве насилие оставило глубокие травмы на долгие годы и подорвало мое доверие к людям», — заявила одна из жертв.

В Королевской прокурорской службе подчеркнули, что обвиняемый злоупотребил своим доверием и авторитетом, причинив жертвам серьезный физический и психологический ущерб. Следствие отмечает мужество пострадавших, решившихся сообщить о преступлениях, и подчеркивает приверженность борьбе с насилием против женщин и девушек.

