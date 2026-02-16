ДНК-тест помог раскрыть смертельную тайну: насильник молодой девушки признал вину спустя 30 лет

Как сообщает издание New York Post , спустя более 30 лет после жестокого преступления суд поставил точку в деле об изнасиловании и убийстве 19-летней Кармен Ван Хасс в Индианаполисе. 53-летний Дана Шеперд получил 45 лет тюрьмы, признав вину в рамках сделки со следствием.

Девушка была убита в 1993 году: преступник проник в ее квартиру, изнасиловал ее и нанес 61 ножевое ранение. Тело обнаружил отец погибшей. Полиция сообщала о следах борьбы, перевернутой мебели и большом количестве крови на месте преступления.

Следствие долго не могло установить подозреваемого, и лишь современные методы анализа ДНК позволили связать Шеперда с преступлением. В момент убийства ему было 20 лет. Его арестовали в 2024 году в штате Миссури и доставили в Индианаполис. Судебный процесс должен был начаться на следующей неделе, однако подсудимый признался в содеянном, после чего дополнительные обвинения были сняты.

«Никакое время не может исцелить невосполнимую утрату семьи Кармен, но мы благодарны, что удалось восстановить справедливость спустя более 30 лет после этого чудовищного преступления», — заявил прокурор округа Мэрион Райан Мирс.

