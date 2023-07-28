Санта Барбара в стиле ЧВК: из-за измены жены семья зэков не может поделить наследство

Семья из Свердловской области спустя восемь месяцев после гибели бойца СВО Ивана Савкина не может поделить деньги, выплаченные ЧВК за его смерть. Мы уже писали претензии матери солдата Алены Мещеряковой к своему бывшему мужу и его свекрови. Те якобы забрали более пяти млн рублей, которые им выплатили в ЧВК.

В нашу редакцию обратилась бабушка Ивана Савкина Татьяна Плотникова. Пенсионерка утверждает, что выплаты от ЧВК она и ее сын, отец Вани, получили согласно его последней воле.

«При жизни надо было любить Ванечку»

«Бойцы пишут завещание на близких или тех, кому они доверяют. Ваня указал меня и своего родного отца. О его гибели сообщили нам. И тело получили мы. Но похоронили в другом районе, там проживает его мать. Но с ней он не жил. Она — человек, больной на всю голову. При жизни надо было любить Ванечку, а не сейчас», — возмущается 70-летняя женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мать Вани при этом утверждает, что сын жил с ней, помогал ухаживать за другой своей бабушкой, когда та слегла после инфаркта. Но Татьяна Ивановна остается при своем: Савкин жил почти всегда с ней и с отцом. Хотя трудно говорить о месте жительства человека, который редко появлялся дома из-за проблем с законом.

«Когда болела ее мама, Ваня уже был женат. Три срока у него было. Алена ни разу не была в колонии. Мы с сыном ездили, ходили на свидания. Адвокаты, переводы — все на нас. Здесь у нас все прекрасно знают. У меня есть Ванины письма из колонии», — перечисляет Плотникова.

Фото: [ из личного архива Алены Мещеряковой ]

Как говорит бабушка бойца, Ваня никогда не «предавал» ее и отца, хотя якобы были запреты общаться с ними.

«Он твердо стоял на своем. И последний звонок был мне и отцу. Позвонил маме, а она сказала, что у нее нет денег. Хоть он у нее и не просил. И сказал мне: «Бабушка, за что она так со мной?», и все на этом. Потом я узнала, что Ваня уехал на СВО», — продолжает Татьяна Ивановна.

Многолетние ссоры

Очевидно, что среди родных много неурядиц. И горе потери Ивана только внесло больший раздор в эту семью. Пока Плотникова «как соцработник» предостерегает нашего корреспондента верить словам бывшей невестки Алены Мещеряковой, та напоминает, что Татьяна Ивановна сама не подарок.

По словам Мещеряковой, ее бывшая свекровь жила в Новосибирской области, в Тогучине, когда была лишена родительских прав и отправлена в тюрьму.

«Мой бывший муж Николай учился в первом или во втором классе. Его забрали органы опеки из подпола, где он ел мороженую картошку. Он сам рассказывал. Когда она вышла из колонии, муж был уже совершеннолетний и учился в Челябинске. А бывший муж Татьяны Ивановны после поездки в Тогучин сказал мне: «Ну ты и попала, девочка!». С ней он сразу развелся», — добавляет Алена.

Сейчас Николай с мамой Татьяной Ивановной живут в Восточном, где раньше была женская зона поселения ИК-45. Алена Мещерякова и ее восемь детей живут в Пышме. Друг с другом они не общаются и даже поставили блок в соцсетях.

Фото: [ из личного архива Алены Мещеряковой ]

Недетский вопрос

Тем не менее, по словам матери бойца Алены, речь идет о немалых средствах: страховые за смерть, выплаты на захоронение и зарплата за месяц пребывания на передовой — всего более пяти миллионов рублей. Плотникова же отрицает, что получала такие деньги. И, несмотря на то, что Алена — мать Ивана, ей якобы не могли рассказать о финансовом вопросе.

«Это закрытая информация. И я не могу вам рассказать, сколько нам заплатили, потому что подписала согласие о неразглашении», — отмечает Татьяна Ивановна в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом у Савкина остались двое детей от бывшей жены Леры. Они сейчас проживают вместе с Алены Мещеряковой. У обоих в свидетельстве о рождении Иван записан как отец. Оба ребенка рождены в браке, но в паспорте информации о них у Савкина не было. А по крови родным был только Богдан.

«Эмилия родилась, когда Ваня сидел. Брак был не расторгнут. Вот и получилась дочка. Мы признаем ее как родную. Мой сын в свое время тоже удочерил старшую Аленину дочь. Она нам как родная. Никогда не делила детей», — поясняет ситуацию Татьяна Ивановна.

Алена предлагает свекрови купить квартиру детям Ивана из полученных от ЧВК средств. Но, по словам Плотниковой, они и так помогают внукам «не на публику», но сумму, которая досталась детям, женщина также не озвучивает.

Наша редакция попыталась связаться с бывшей женой Ивана, Лерой, и выяснить, была ли финансовая поддержка со стороны родственников. Однако девушка отказалась комментировать ситуацию. Как уточняет Мещерякова, мать Ваниных детей готовится вновь выйти замуж, поэтому старается держаться подальше от конфликтов. Она не хочет никого обидеть.

Ранее мы писали о трудном детстве Ивана Савкина и нелепом последнем сроке.