Забудьте про нотации и устройте шопинг: как избавить ребенка от стресса в начале учебного года

Мысли о начале учебного года отзываются волнением не только у детей, но и взрослых, которые часто свои переживания перекладывают на маленького человека. Однако подготовка к школе может стать отличной семейной традицией, главное знать, как подойти к непростому процессу.

В первую очередь у ученика необходимо узнать, с каким настроением он заходит в этот период, при этом не важно - первоклассник ваш ребенок или выпускник. За лето у него может сформироваться много страхов и переживаний, вопросов, которые он боится задать.

«Задача родителя не упустить этот момент и поговорить с ребенком без криков, наставлений и запугиваний. Фразы «это важно для твоего будущего», «ничего, потерпишь, учиться несложно», «не хочешь в школу, будешь сам себя обеспечивать» лучше оставить при себе», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Поддержите ученика, выслушайте его переживания и не обесценивайте их, ведь его проблемы кажутся незначительными только вам. Спокойно отвечайте на вопросы, даже если они кажутся глупыми, объясните, что волнение и страх перед новым это нормально.

Для того чтобы развеять сомнения первоклассника, можно сходить в школу на экскурсию, познакомиться с учителями, а потом провести пробный урок дома, чтобы показать, что учеба может быть интересной.

«Но просто разговорами в школу ребенка не соберешь, необходим поход по магазинам. Старшеклассника лучше отправлять собираться самому, это его ответственность. Если он что-то не купит, отвечать будет он сам. К этому стоит подготовить ребенка заранее, но без запугиваний», – уверена эксперт.

Лучше всего разобрать список покупок дома и выделить важные пункты типа учебников, физкультурной формы и тому подобное, а тетради, ручки и другие школьные предметы оставьте на его совести. К тому же, разбор списка поможет определить сумму, которую необходимо потратить.

С первоклассником лучше всего ходить по магазинам вместе, пусть он сам выберет ручки, карандаши, альбомы и все остальное. Дети любят ходить по магазинам, а еще больше они любят, когда родители к их выбору проявляют большой интерес и доверяют им важные задачи.

«Сообщите перед походом за покупками, что выбор по списку малыш будет делать сам, поэтому ему необходимо тщательно подбирать то, что ему подойдет. А вы при этом будете советчиком, но только если он сам попросит», – уточнила психолог.

Не стоит ставить ребенка перед фактом «Мы берем это и точка», если что-то дорого, предложите альтернативу, например «Ты покупаешь этот альбом, но тогда купим чуть меньше ручек, чтобы уложиться в бюджет». Старайтесь выделить больше времени на покупки, желательно целый день, а также добавить в поход любимые развлечения. Так этот день станет ярким воспоминанием и в последствии будет отзываться теплотой, даже во взрослом возрасте.

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