Провести ревизию и не затягивать с покупкой: как не разориться на школьных принадлежностях

Говорят, что готовить сани надо летом, получается, что и собирать ребенка в школу тоже лучше уже сейчас. Давайте разберемся, как не переплатить и при этом не сэкономить за счет качества.

Для начала, нужно устроить ревизию и выяснить, чего действительно не хватает. Вполне возможно, что у ребенка еще достаточно письменных принадлежностей, да и тетрадей. Тем более, что пару исписанных листов можно просто удалить. Не стоит покупать новые вещи, если старые еще вполне пригодны. Это невыгодно и к тому же неэкологично.

«Далее важно составить четкий список, наверняка классный руководитель подскажет, что понадобится детям в новом учебном году, кроме очевидных вещей. Покупать все необходимое лучше самим родителям, дети всегда тратят больше положенного. Сравните стоимость товаров в онлайн и в обычных магазинах, поищите скидки и акции», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Также педагог предлагает собраться вместе с другими родителями и закупить какие-то вещи сразу большой партией с хорошей скидкой. Для этого можно написать в несколько магазинов. А вот слишком дешевые товары изначально должны вызывать подозрение. Из-за плохого качества они могут подвести, и в итоге вы потратите еще больше денег, не говоря уже о неудобстве ребенка.

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