Названы пять легких упражнений, которые не дадут потерять здоровье после сидячего рабочего дня

Современный мир устроен так, что большинство людей проводят в сидячем положении по 5-8 часов в день. Это может привести к плохой осанке, болям в спине и другим проблемам со здоровьем. Мы нашли 5 эффективных упражнений, которые помогут решить эту проблему.

Современный мир устроен так, что большинство людей проводят в сидячем положении по 5-8 часов в день. Это может привести к плохой осанке, болям в спине и другим проблемам со здоровьем. Мы нашли 5 эффективных упражнений, которые помогут решить эту проблему.

Растяжка

Когда человек долго сидит неподвижно, его тело начинает затекать, а мышцы теряют эластичность. Простые повороты и наклоны шеи и туловища помогут растянуть мышцы и привести их в тонус. Кроме того, с помощью растяжки человек поддерживает здоровье своих суставов. В растяжке одни плюсы. И самое главное — с ней может справиться каждый.

Планка

Еще одно простое упражнение, воздействующее на большое количество мышц. Во время него человек использует руки, корпус, ноги и шею. Здесь важно соблюдать правильную технику, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всему телу. Новичку планку нужно держать в течении 30-120 секунд, делать по 2-3 подхода.

Приседания

Во время правильных приседаний задействуются не только ноги и ягодицы, но и спина, поясница, шея. Вы не только подкачаете ноги, но и заведете привычку держать хорошую осанку. Выполнять 10-15 раз, 3-4 подхода.

Отжимания

В этом упражнении используются не только мышцы рук и груди, но и живот, поясница, ноги. Если вам тяжело делать отжимания с вытянутыми ногами, в первое время можно отжиматься с колен. Так вы сможете сосредоточиться на руках и груди — главных мышцах в этом упражнении. Другой один способ упростить себе выполнение упражнения — поставить руки на возвышенность, тем самым уменьшив амплитуду упражнения. Повторять 8-12 раз, 3-4 похода.

Швунги

Швунги ногами – отличное упражнение для ягодиц и ног. Для выполнения этого упражнения нужно встать на четвереньки, вытянуть одну ногу назад и поднять ее вверх. Затем медленно опустить ногу и повторить упражнение другой ногой. Повторять швунки необходимо по 10-15 раз на каждую ногу.

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