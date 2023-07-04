Расти большой: врач объяснила, когда и как нужно правильно вводить прикорм ребенку

Грудное вскармливание считается одним из самых важных процессов развития ребенка в первые годы его жизни. Однако бывают ситуации, когда у матери заканчивается молоко, или же она не может кормить ребенка грудью в связи с определенными противопоказаниями.

В таком случае малыша необходимо переводить на искусственное вскармливание с помощью молочных смесей, а также вводить дополнительный прикорм. Но в каком возрасте и в каком объеме допустимо добавлять в рацион малыша новые продукты? Давайте разберемся.

Начальные смеси

Детский врач-эндокринолог Видновской РКБ Мария Калошина рассказала, как правильно вводить прикорм в процесс питания ребенка, чтобы не навредить его здоровью.

«В случае наличия агалактии (полное отсутствие молока – Прим. ред.) ребенка потребуется перевести на детские смеси. Их делят на начальные, стартовые — до 6 месяцев, последующие — для второго полугодия и смеси, которые применяются на протяжении всего первого года жизни», — рассказала Калошина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня.

Начальные смеси, по словам собеседницы, адаптированы ко всем физиологическим потребностям малыша, а также к особенностям его обмена веществ и пищеварения.

«Если ребенка полностью переводят на смеси, врачи-педиатры могут порекомендовать начать введение прикорма раньше положенного срока. Это продукты без молока матери или молочных смесей, которые дополняют рацион ребенка и обеспечивают его дальнейший рост», — пояснила врач.

Когда вводить прикорм?

По словам специалиста, самый минимальный возраст, допускающий введение прикорма, составляет четыре месяца.

«Раньше ребенок просто не сможет усвоить никакую пищу, кроме грудного молока или смеси. В качестве прикорма желательно использовать продукты промышленного производства, изготовленные из высококачественного сырья и соответствующие всем гигиеническим требованиям безопасности», — добавила эндокринолог.

Хронология введения в прикорм определенных продуктов и блюд зависит от общего состояния малыша, а также его пищеварительной системы.

«Детям со сниженной массой тела и учащенным стулом советуют начать прикорм с каш промышленного производства. Они обогащены железом, кальцием, йодом и другими полезными свойствами. При запорах обычно вводят овощное пюре», — продолжила врач.

Мясо, желток и творог

Специалист посоветовала не откладывать введение мясных продуктов в прикорм ребенка. После этого допустимо ввести желток и творог.

«Вводить соки, кефир и цельное молоко лучше всего на более позднем сроке. Так малыш будет своевременно обеспечиваться важными для развития микроэлементами, а также нужным количеством жиров, белков и углеводов», — подчеркнула Калошина.

Правильное введение прикорма, продолжила врач, способствует правильным анатомическим и физиологическим процессам развития ребенка.

Ранее врач объяснила, что делать, если у кормящей матери закончилось молоко.